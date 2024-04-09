 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Китае заявили о поддержке развития России после избрания Путина

Глава МИД Китая: Пекин будет поддерживать развитие России после избрания Путина

Китай будет поддерживать развитие России под руководством переизбранного президента Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», — цитирует агентство ТАСС Ван И.

КНР и Россия будут укреплять стратегическое сотрудничество, в частности, по линии БРИКС и ШОС, подчеркнул глава МИД Китая.

Лавров заявил, что отношения двух стран в области партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень. По мнению главы МИД России, отношения Москвы и Пекина строятся «на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога», что позволяет эффективно решать общие задачи.

Лавров прилетел в Китай
Политика
Сергей Лавров (в центре)

Лавров прибыл в Китай 8 апреля. Главы российского и китайского МИД планировали обсудить украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также дипломаты затронут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях. В последний раз Лавров проводил переговоры с главой МИД Китая в Москве осенью 2023 года.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Китай Россия Сергей Лавров Владимир Путин Ван И
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров прилетел в Китай
Политика
Лавров посетит Китай и проведет переговоры с Ван И по «горячим темам»
Политика
Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
«Ведомости» узнали об обсуждении мистерства патриотического воспитания Политика, 08:06
ФАС оспорила сделку глобальных спутниковых операторов Технологии и медиа, 08:01
Глава МЧС во второй раз с начала паводка прибыл в Оренбургскую область Общество, 07:54
В США арестовали сторонника ИГ, который готовил теракт в церкви Политика, 07:45
Макрон призвал Вучича согласовывать внешнеполитические решения с ЕС Политика, 07:43
До зарплаты. Стоит ли участвовать в IPO микрофинансовой компании «Займер» Pro, 07:41
Реклама в интернете принесла букмекерам кратный рост доходов Технологии и медиа, 07:30
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
CNN сообщил, что разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль Политика, 07:25
Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма Политика, 07:14
В Китае заявили о поддержке развития России после избрания Путина Политика, 07:02
Отомстит ли «Реал» за разгром от «Манчестер Сити». Интриги 1/4 финала ЛЧ Спорт, 07:00
Число контролируемых россиянами иностранных компаний резко выросло Экономика, 07:00
В Нью-Йорке решили выставить на аукцион «башню Саурона» Бизнес, 06:56
Глава МЧС снова вылетел в Оренбургскую область Общество, 06:13