В Китае заявили о поддержке развития России после избрания Путина

Китай будет поддерживать развитие России под руководством переизбранного президента Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», — цитирует агентство ТАСС Ван И.

КНР и Россия будут укреплять стратегическое сотрудничество, в частности, по линии БРИКС и ШОС, подчеркнул глава МИД Китая.

Лавров заявил, что отношения двух стран в области партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень. По мнению главы МИД России, отношения Москвы и Пекина строятся «на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога», что позволяет эффективно решать общие задачи.

Лавров прибыл в Китай 8 апреля. Главы российского и китайского МИД планировали обсудить украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также дипломаты затронут вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях. В последний раз Лавров проводил переговоры с главой МИД Китая в Москве осенью 2023 года.