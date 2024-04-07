Лавров посетит Китай и проведет переговоры с Ван И по «горячим темам»

Ван И и Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров официально посетит Китай и встретится с коллегой Ван И, сообщила пресс-служба МИДа в телеграм-канале.

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнили в ведомстве.

В частности, Лавров и Ван И обсудят круг вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях.

В последний раз Лавров встретился с главой МИД Китая в Москве в сентябре 2023 года. На открытии встречи Лавров заявил Ван И, что рассчитывает на продолжение «слаженной работы» двух стран на Генеральной Ассамблее ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).