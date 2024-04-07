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Политика ,  
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Лавров посетит Китай и проведет переговоры с Ван И по «горячим темам»

МИД: Лавров посетит Китай и проведет переговоры по «горячим темам» 8–9 апреля
Ван И и&nbsp; Сергей Лавров
Ван И и  Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров официально посетит Китай и встретится с коллегой Ван И, сообщила пресс-служба МИДа в телеграм-канале.

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнили в ведомстве.

В частности, Лавров и Ван И обсудят круг вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях.

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Фото:Adri Salido / Anadolu / Reuters

В последний раз Лавров встретился с главой МИД Китая в Москве в сентябре 2023 года. На открытии встречи Лавров заявил Ван И, что рассчитывает на продолжение «слаженной работы» двух стран на Генеральной Ассамблее ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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