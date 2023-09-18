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Лавров встретился с главой МИД Китая в Москве

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Москве
Ван И и Сергей Лавров
Ван И и Сергей Лавров (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат опубликовала фото Лаврова и Ван И, где те идут по коридорам здания и беседуют. За министрами следуют члены китайской делегации.

Переговоры министров уже начались, передает ТАСС. На открытии встречи Лавров заявил Ван И, что рассчитывает на продолжение «слаженной работы» двух стран на Генеральной Ассамблее ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 19 по 23 сентября там пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Российскую делегацию возглавит Лавров.

Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско.

Ван И, в свою очередь, заявил Лаврову, что отношения Китая и России отличаются положительной динамикой. Москва и Пекин, по словам министра, проводят независимую внешнюю политику и не сотрудничают против третьих сторон.

Ранее Захарова отмечала, что в ходе переговоров Лавров и Ван И должны обменяться мнениями об урегулировании конфликта на Украине, а также обеспечении стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, министры обсудят контакты на высшем и высоком уровнях, уточняла она.

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МИД Китая, в свою очередь, пояснял, что политики проведут консультации по вопросам стратегической безопасности двух государств.

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Сергей Лавров МИД Ван И Китай переговоры Мария Захарова
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

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