Обвинение обжаловало меру пресечения для замглавы разработчика «Леонардо»

Обвинение обжаловало в Хорошевском суде Москвы решение об избрании меры пресечения для топ-менеджеров компании «Сирена-Трэвел», разработавшей систему бронирования «Леонардо», Игоря Ройтмана и Александра Кальчука, следует из карточки дела.

5 апреля суд избрал Ройтману и Кальчуку меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу нарушении правил хранения данных пассажиров российских авиакомпаний. Им запретили выходить из дома с 18:00 до 8:00, общаться со свидетелями по делу, посещать офис «Сирены-Трэвел». Следствие ходатайствовало об аресте обоих фигурантов.

В сентябре 2023 года система бронирования авиабилетов «Леонардо», разработанная российской компанией «Сирена-Трэвел», подверглась массовой хакерской атаке. Перебои с регистрацией пассажиров возникли у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Red Wings. В Ростехе заявили, что атаки шли «с территории нескольких стран, включая Украину».

В начале апреля 2024 года к разработчикам системы «Леонардо» пришли с обысками. Действия силовиков были связаны с хакерской атакой. Оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте провели сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

После обыска замглавы «Сирена-Трэвел» Ройтмана и Кальчука задержали, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 274.1 Уголовного кодекса — нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре.