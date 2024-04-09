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Военная операция на Украине ,  
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Несколько украинских цирков получили бронь от мобилизации

Депутат Железняк: несколько украинских цирков получили бронь от мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько цирков Украины получили бронь от мобилизации как критически важные предприятия, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Указы о предоставлении брони разместили на сайте министерства культуры страны в конце февраля, 8 апреля на них обратил внимание Железняк.

Цирки получили бронь как важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятия. Военнообязанные сотрудники этих организаций смогут избежать отправки на фронт.

Всего брони получили шесть цирков в Одессе, Днепре, Харькове, отметил Железняк.

Генерал ВСУ попросил украинцев не надеяться «отсидеться» при мобилизации
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали. В конце марта 2024 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о новой волне мобилизации. По его словам, в стране мобилизуют менее 500 тыс. человек.

В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе. Согласно новым правилам, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. При этом закон запрещает мобилизовывать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Позднее, 8 апреля, командующий сухопутными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинцы должны осознать неизбежность мобилизации. По его словам, на фронте решается судьба Украины, «на кону судьба народа».

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Теги
Украина Военная операция на Украине цирк мобилизация
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