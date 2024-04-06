Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин прорыва дамбы

Ростехнадзор: в 2020 году было выявлено 38 замечаний на дамбе в Орске

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ростехнадзор в 2020 году проводил плановую проверку на дамбе в Орске и выявил 38 замечаний, но не мог проверить выполнение своего предписания из-за моратория на внеплановые проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В условиях действия постановления правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года проверка предписания не проводилась», — уточнили в Ростехнадзоре. Ведомство создало комиссию по техническому расследованию причин аварии на дамбе.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора направляло предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по состоянию дамбы администрации Орска, отметили в ведомстве.

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали, однако дамбу все же прорвало. Утром 6 апреля власти заявили, что в зону затопления попадают более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве. Максимальное наказание по одной из них предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. В прокуратуре также заявили, что требования к содержанию дамбы неоднократно нарушались.