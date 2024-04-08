«Аэрофлот» разрешит пассажирам вернуть или переоформить билеты в Оренбург и Орск

«Аэрофлот» объявил о возврате и обмене билетов на рейсы в Орск и Оренбург

Орск (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Аэрофлот» предоставит возможность вернуть или переоформить билеты пассажирам, вылетающим в Оренбург или Орск, а также из этих городов, до 15 апреля включительно, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

«Пассажиры могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля 2024 года включительно с сохранением маршрута», — пояснили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются штатно.

В конце марта в Оренбургской области начались паводки. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных.

Режим ЧС из-за паводков действует в Тюменской области, в Курганской области МЧС выпустило предупреждение. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал специальную комиссию для ликвидации последствий паводков в регионах.