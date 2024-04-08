 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

«Аэрофлот» объявил о возврате и обмене билетов на рейсы в Орск и Оренбург

«Аэрофлот» разрешит пассажирам вернуть или переоформить билеты в Оренбург и Орск
Сюжет
Потоп в Орске
«Аэрофлот» AFLT ₽50,4 +2,11% Купить
Орск
Орск (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Аэрофлот» предоставит возможность вернуть или переоформить билеты пассажирам, вылетающим в Оренбург или Орск, а также из этих городов, до 15 апреля включительно, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

«Пассажиры могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля 2024 года включительно с сохранением маршрута», — пояснили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются штатно.

В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь
Общество

В конце марта в Оренбургской области начались паводки. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных.

Режим ЧС из-за паводков действует в Тюменской области, в Курганской области МЧС выпустило предупреждение. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал специальную комиссию для ликвидации последствий паводков в регионах.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Аэрофлот паводки рейсы Оренбург город Орск
Материалы по теме
В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь
Общество
Для борьбы с паводком в Орске подключили военных
Общество
Кремль заявил, что не время ставить оценки главе МЧС в ситуации с Орском
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Newsbreak раскрыл планы Греции по передаче F-16 Киеву Политика, 16:45
В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка Общество, 16:39
Курганский губернатор призвал к немедленной эвакуации из-за паводка Общество, 16:37
В музее казачества в Ростовской области прошли обыски Общество, 16:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
С 15 по 18 апреля состоится международная выставка «Шины, РТИ и каучуки» Пресс-релиз, 16:22
Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия Политика, 16:18
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Советник Трампа назвал фейком публикацию WP о плане по Украине Политика, 16:14
Журналиста Пивоварова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Политика, 16:06
После пожара на судне «Катерина Великая» завели уголовное дело Общество, 16:04
Таможня нашла рекордную в истории Гонконга партию контрабандного золота Общество, 15:58
Синоптики назвали дату первой в этому году грозы в Москве Общество, 15:57
В Москве строят район будущего — что в нем будет Недвижимость, 15:56
Доля акций топ-10 компаний на мировом рынке выросла до рекорда за 30 лет Инвестиции, 15:55