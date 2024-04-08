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«Роскосмос» решил снять фильм о повреждении «Союза МС-22»

«Роскосмос» снимет фильм о повреждении радиатора «Союза МС-22»
Аппарат поврежденного корабля &laquo;Союз МС-22&raquo;&nbsp;после приземления в Казахстане
Аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» после приземления в Казахстане (Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос-Медиа / ТАСС)

Госкорпорация «Роскосмос» снимет фильм о пилотируемом корабле «Союз МС-22», радиатор которого получил повреждения в декабре 2022 года, сообщила директор Центра внутренних и внешних коммуникаций компании Ирина Хворостяная на пресс-конференции в ТАСС.

Мероприятие было посвящено V Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе (МКФ) «Циолковский».

«Уже есть рабочая версия фильма, рабочее название — «Спасение. Горячий космос». <…> Больше года назад, когда в наши корабли, скажем так, врезались частицы мусора в космосе», — пояснила Хворостяная.

Она добавила, что в фильме раскроют тему внутренних ощущений космонавтов во время инцидента, то, что пережили «вся отрасль, семьи людей, которые находились в этот момент на Международной космической станции».

В «Роскосмосе» заявили о снижении температуры на корабле «Союз МС-22»
Общество
Фото:roscosmos_gk / Telegram

В сентябре 2022 года «Союз МС-22» пристыковался к МКС, а 15 декабря на корабле произошли разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», утечка могла произойти из-за попадания микрометеорита в радиатор.

Температура на «Союзе» после этого выросла до плюс 30 градусов, а через три дня температура снизилась до нормальной.

В конце марта 2023 года поврежденный аппарат приземлился в районе Жезказгана в Казахстане. Он доставил с МКС 218 кг груза, среди которых были результаты научных экспериментов, оборудование станции для анализа или повторного использования.

«Роскосмос» решил снять фильм о повреждении «Союза МС-22»
Video

Экипажу «Союза МС-22» — космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину и астронавту Фрэнку Рубио — пришлось провести на МКС 371 день, что стало новым рекордом по длительности пребывания на станции. В итоге специалисты остались на МКС, вернувшись на Землю лишь в сентябре 2023 года. Предыдущий рекорд — 355 дней в космосе.

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Теги
Роскосмос фильмы космос утечка «Союз МС»
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