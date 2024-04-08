Журналиста Пивоварова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Алексей Пивоваров (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Пивоварова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (распространение материалов лицом, включенным в реестр иноагентов, без соответствующей маркировки).

Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов в июне 2022 года.

В начале минувшего марта Пивоваров объявил о решении передать юридические права и управление телеграм-каналом проекта «Редакция», у которого более 4 млн подписчиков на YouTube, команде редакторов. По словам журналиста, из-за закона о запрете рекламы у иноагентов, принятого Госдумой в конце февраля, он был вынужден попрощаться со значительной частью команды.