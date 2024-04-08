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Журналиста Пивоварова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал на ₽30 тыс. Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента
Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Пивоварова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (распространение материалов лицом, включенным в реестр иноагентов, без соответствующей маркировки).

Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов в июне 2022 года.

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В начале минувшего марта Пивоваров объявил о решении передать юридические права и управление телеграм-каналом проекта «Редакция», у которого более 4 млн подписчиков на YouTube, команде редакторов. По словам журналиста, из-за закона о запрете рекламы у иноагентов, принятого Госдумой в конце февраля, он был вынужден попрощаться со значительной частью команды.

Пивоваров — основатель и ведущий «Редакции». Проект появился на видеохостинге YouTube в марте 2019 года. На нем выходят еженедельные обзоры основных новостей, которые вел сам Пивоваров, а также интервью, журналистские расследования и научные передачи. На «Редакцию» подписаны 4,09 млн человек, на канале размещены 812 видео.

В прошлом Пивоваров был главным редактором RTVI, продюсером «СТС Медиа», корреспондентом программы «Намедни» на НТВ.

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Теги
Алексей Пивоваров новости иноагент Пресненский суд Москвы штраф
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