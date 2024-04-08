Российские военные за сутки уничтожили шесть танков в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Военнослужащие России уничтожили шесть танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Украинская армия потеряла два танка на донецком направлении, один — на южнодонецком и еще три — на херсонском. Всего с начала проведения военной операции на Украине, как уточняет Минобороны, российская сторона уничтожила 15 725 танков и других боевых бронированных машин.

В начале апреля Минобороны сообщило об уничтожении украинского танка Abrams американского производства на авдеевском направлении.

В конце марта советник орловского губернатора Сергей Лежнев сообщил, что российские военные, которых поддерживает регион, уничтожили в районе Авдеевки танк Abrams ВСУ. По его словам, боевую машину подбили в районе села Бердычи в Ясиноватском районе ДНР в ходе наступления группировки российских войск «Центр» от Авдеевки.