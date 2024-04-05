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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные выкопали украинский экспериментальный танк «Азовец»

«РИА Новости»: российские военные выкопали украинскую бронемашину «Азовец»
Сюжет
Военная операция на Украине
Бронемашина &laquo;Азовец&raquo;
Бронемашина «Азовец» (Фото: РИА Новости)

Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую экспериментальную бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена), передает «РИА Новости».

«Азовец» — украинская гусеничная бронированная боевая машина, спроектированная на базе шасси танка Т-64. Ее разработка началась в 2015 году, а испытания проходили в 2016 году. Систему называли танком для ведения городских боев.

Танк оснащен двумя боевыми модулями с углом вращения 180 градусов. Каждый из них имел спаренную 23-мм автоматическую авиационную пушку ГШ-23, один 7,62-мм пулемет ПКТ, а также пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Стугна» и «Корсар».

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Фото:Ivan Antypenko / Reuters

Экипаж «Азовца» состоит из четырех человек (командир, механик-водитель и два стрелка-оператора).

В мае 2016 года одна из авторов проекта Светлана Ковалевская-Зварыч сообщила, что испытания боевой машины приостановлены. Причиной она назвала некачественные оптико-электронные устройства.

Оборудование поставляло ЗАО «АВИКОС». Компания не выполнила свои обязательства «ни в части номенклатуры товара, ни в части качества», написала Ковалевская-Зварыч. Устройства не соответствовали стандартам и были изготовлены из дешевых компонентов китайского производства бытового назначения, сообщила она.

Стоимость оборудования, по ее словам, составляла около 1,5 млн грн (на тот момент — около 4 млн руб.). Военная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело после обращения инженеров, работающих над проектом.

В феврале 2023 года «Азов» стал бригадой нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада представляет собой увеличенный или усиленный полк. «Азов» принимал участие в боях за Мариуполь весной 2022 года. В августе 2023 года Киев объявил о его возвращении на линию соприкосновения на границе ДНР и ЛНР.

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Теги
«Азов» Военная операция на Украине Украина бронемашины
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