Российские военные выкопали украинский экспериментальный танк «Азовец»
Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую экспериментальную бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена), передает «РИА Новости».
«Азовец» — украинская гусеничная бронированная боевая машина, спроектированная на базе шасси танка Т-64. Ее разработка началась в 2015 году, а испытания проходили в 2016 году. Систему называли танком для ведения городских боев.
Танк оснащен двумя боевыми модулями с углом вращения 180 градусов. Каждый из них имел спаренную 23-мм автоматическую авиационную пушку ГШ-23, один 7,62-мм пулемет ПКТ, а также пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Стугна» и «Корсар».
Экипаж «Азовца» состоит из четырех человек (командир, механик-водитель и два стрелка-оператора).
В мае 2016 года одна из авторов проекта Светлана Ковалевская-Зварыч сообщила, что испытания боевой машины приостановлены. Причиной она назвала некачественные оптико-электронные устройства.
Оборудование поставляло ЗАО «АВИКОС». Компания не выполнила свои обязательства «ни в части номенклатуры товара, ни в части качества», написала Ковалевская-Зварыч. Устройства не соответствовали стандартам и были изготовлены из дешевых компонентов китайского производства бытового назначения, сообщила она.
Стоимость оборудования, по ее словам, составляла около 1,5 млн грн (на тот момент — около 4 млн руб.). Военная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело после обращения инженеров, работающих над проектом.
В феврале 2023 года «Азов» стал бригадой нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада представляет собой увеличенный или усиленный полк. «Азов» принимал участие в боях за Мариуполь весной 2022 года. В августе 2023 года Киев объявил о его возвращении на линию соприкосновения на границе ДНР и ЛНР.
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