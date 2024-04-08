ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от паводка

ЦБ открыл горячую линию о кредитных каникулах для пострадавших от паводка

Фото: Мария Лисицына / РБК

Банк России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

Из регионов России можно позвонить бесплатно по телефону 8-800-250-15-24. Горячая линия работает круглосуточно.

Ранее пресс-служба Альфа-Банка сообщила, что компания предоставит кредитные каникулы всем пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Клиентам-юрлицам и предпринимателям банк предложит «индивидуальные условия» по действующим кредитам.

Пресс-служба «Сбера» собщила, что банк реструктуризирует кредиты пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Также все клиенты, застрахованные в «Сбер Страхование» и «Сбер Страхование Жизни», пострадавшие во время ЧС, получат выплаты в приоритетном порядке.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или уменьшения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Проценты на сумму долга по кредиту продолжают начисляться, но их можно заплатить позднее.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см (опасной считается отметка 930 см).

В Оренбургской области затоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. По словам заместителя главы Минстроя Александра Ломакина, ущерб жилью в результате наводнения в регионе может превысить 21 млрд руб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что жителям, которые частично утратили имущество первой необходимости, выплатят по 50 тыс. руб. За полностью утраченное имущество они получат 100 тыс., пообещал он.