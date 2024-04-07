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Потоп в Орске ,  
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Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд

Минстрой: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье может составить более ₽21 млрд
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Потоп в Орске
После прорыва дамбы в Орске в районе подтопления оказалось 6,6 тыс. жилых домов. По оценке Минстроя, ущерб жилью из-за наводнения может превысить 21 млрд руб.
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Ущерб жилью в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб., сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе замглавы Минстроя России Александр Ломакин.

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд руб.», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

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4 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске прорвало насыпную дамбу, которую ввели в эксплуатацию в 2010 году. Как заявили в прокуратуре, при ее содержании были выявлены нарушения. СК завел уголовное дело по двум статьям УК — ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). 6 апреля прорыв образовался на еще одном участке.

По состоянию на утро 7 апреля в Орске в районе подтопления оказалось 6,6 тыс. жилых домов. Эвакуированы 1164 человека, в том числе 336 детей, развернуто 11 пунктов временного размещения. Власти Оренбургской области предупредили, что ситуация с паводком может ухудшиться из-за сильных дождей, которые ожидаются в ближайшие сутки.

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