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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Жителя Новой Москвы задержали за поджог мемориала жертвам «Крокуса»

МВД: полиция задержала жителя Новой Москвы за поджог мемориала жертвам «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Жителя Новой Москвы задержали за поджог мемориала жертвам «Крокуса»
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В Новой Москве задержали мужчину за поджог стихийного мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба МВД по Москве.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса — уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Общество

Мемориал располагался в поселении Десеновское, на улице 4-й Ватутинской. 5 апреля его сожгли. Местные жители предполагали, что это было сделано умышленно.

Мемориал находился вокруг закладного камня, на месте которого планируют установить памятник воинам — участникам локальных конфликтов. Администрация поселения Десеновское пообещала привести камень в надлежащий вид в ближайшее время.

Теги
«Крокус Сити Холл» мемориал поджог
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