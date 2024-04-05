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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Жители Новой Москвы сообщили о поджоге мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
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В Новой Москве сгорел стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщают «Подъем» и телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, мемориал располагался в поселении Десеновское, на улице 4-й Ватутинской. Местные жители предполагают, что его подожгли умышленно.

«Подъем» уточнил, что мемориал организовали у школы с памятником воинам-участникам локальных конфликтов. «Камень был завален цветами, его даже не было видно. Сейчас уже все убрано, все отмыто, но видно, что камень немного опален», — рассказал изданию местный житель.

В пресс-службе главка МВД по Москве сообщили РБК, что им не поступала такая информация. В МЧС добавили, что их пожарные не участвовали в тушении возгорания.

РБК обратился за комментарием в администрацию поселения Десеновское.

С памятного мемориала у «Крокуса» начали убирать свечи
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а после подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Западные СМИ сообщили, что нападение в Москве планировала базирующаяся в Афганистане запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство — Хорасан».

Теги
новости «Крокус Сити Холл» мемориал
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