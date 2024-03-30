Более ста дипломатов приняли участие в акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

Более ста дипломатов возложили цветы к памятному мемориалу у «Крокуса»

Фото: Сергей Ильницкий / Reuters

Послы иностранных государств и представители дипмиссий приняли участие в памятной акции у мемориала погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «РИА Новости».

Агентство показало видеозапись, на которой иностранные представители возлагают цветы к мемориалу. Среди них можно увидеть посла США Линн Трейси.

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Как уточнили агентству в российском МИДе, в акции приняли участие около 130 представителей иностранных дипмиссий и международных организаций. По информации «РИА Новости», там присутствовали послы десятков стран, в том числе государств ЕС, Африки и Латинской Америки.

Церемония прошла на девятый день после теракта. Перед ней в рамках акции памяти дипломаты запустили в небо воздушные шары.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.