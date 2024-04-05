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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Власти показали сгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Власти показали, как выглядит сгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: admdesenovskoe / Telegram
Фото: admdesenovskoe / Telegram

Администрация поселения Десеновское в Новой Москве показала сожженный стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Фото опубликовано в телеграм-канале администрации.

Мемориал располагался вокруг закладного камня, на месте которого планируют установить памятник воинам — участникам локальных конфликтов. Местные жители предполагают, что его подожгли умышленно.

Администрация заявила, что власти и «компетентные службы» разбираются в произошедшем. «Закладной камень в ближайшее время будет приведен в надлежащий вид», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а после подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. В разных городах России появились стихийные мемориалы в память о жертвах нападения.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Подозреваемыми по делу проходят 15 человек, четверо непосредственных участников нападения задержаны и арестованы. Все они граждане Таджикистана. Еще несколько человек задержали в самой республике.

Власти показали сгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
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Теги
Новая Москва мемориал теракт «Крокус Сити Холл»
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