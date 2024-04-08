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Систему теплоснабжения Москвы приглушили в связи с потеплением

Из-за потепления систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальный режим
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы в связи с потеплением, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

«В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.

Межсезонье — самый сложный период с точки зрения регулирования температуры в домах, отметили в Комплексе городского хозяйства.

Вильфанд пообещал москвичам потепление до 15 градусов на выходных
Общество
Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на большей части европейской территории России температура в апреле будет выше нормы.

Он уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах.

В Москве 2 апреля был побит температурный рекорд 1951 года, который составлял 17,4 градуса тепла. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в 11 часов на метеостанции ВДНХ в Москве воздух прогрелся до +18,8 градуса Цельсия.

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Теги
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