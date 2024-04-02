Синоптик допустил повторение в Москве температурного рекорда 1951 года

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В Москве может быть установлен новый температурный рекорд, который для 2 апреля составляет 17,4 градуса тепла и был установлен в 1951 году. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Максимальная температура воздуха плюс 22- 24 градуса в Москве и плюс 19-24 в Подмосковье», — рассказал Леус.

Он добавил, что сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, а поступление теплого субтропического воздуха к берегам Москвы-реки достигнет своего апогея.

Михаил Леус 30 марта заявлял, что заморозки вернутся в Москву на следующей неделе в ночь на 5 апреля. Температура начнет понижаться в среду, 3 апреля, под влиянием холодного атмосферного фронта, ожидаются короткие ливни.