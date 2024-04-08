В Мариуполе ФСБ задержала взломщика университетского сайта
ФСБ задержала жителя Мариуполя за взлом официального сайта государственного университета, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.
После взлома сайта Мариупольского государственного университета им. А.И. Куинджи он «дестабилизировал и блокировал работоспособность информационной системы высшего учебного заведения».
Задержанного проверяют на причастность к работе на украинские спецслужбы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 274.1 УК России — неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. По этой статье взломщику грозит до шести лет лишения свободы.
В марте ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в передаче сведений о Вооруженных силах России украинским спецслужбам.
По версии следователей, женщина за вознаграждение собирала данные о дислокации подразделений Минобороны близ Мариуполя.
Ведомство показало скриншоты переписки в мессенджере, где представители спецслужб Украины просят задержанную выяснить расположение блокпостов и проверить, летают ли в этом районе беспилотники.