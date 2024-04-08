 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Мариуполе ФСБ задержала взломщика университетского сайта

ФСБ: житель Мариуполя задержан за взлом сайта университета имена Куинджи
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жителя Мариуполя за взлом официального сайта государственного университета, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

После взлома сайта Мариупольского государственного университета им. А.И. Куинджи он «дестабилизировал и блокировал работоспособность информационной системы высшего учебного заведения».

Задержанного проверяют на причастность к работе на украинские спецслужбы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 274.1 УК России — неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. По этой статье взломщику грозит до шести лет лишения свободы.

ФСБ задержала жительницу Мариуполя за передачу данных о дислокации армии
Политика
Фото:РИА Новости

В марте ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в передаче сведений о Вооруженных силах России украинским спецслужбам.

По версии следователей, женщина за вознаграждение собирала данные о дислокации подразделений Минобороны близ Мариуполя.

Ведомство показало скриншоты переписки в мессенджере, где представители спецслужб Украины просят задержанную выяснить расположение блокпостов и проверить, летают ли в этом районе беспилотники.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Мариуполь взлом сайта ФСБ ДНР
Материалы по теме
Двоих жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма
Политика
ФСБ задержала жительницу Мариуполя за передачу данных о дислокации армии
Политика
В Мариуполе нашли тайник с секретными документами СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд Политика, 10:33
В Мариуполе ФСБ задержала взломщика университетского сайта Общество, 10:32
Расписки Globaltrans упали вопреки росту финансовых показателей Инвестиции, 10:29
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз Политика, 10:15
Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100 Инвестиции, 10:14
Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ Спорт, 10:12
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink в голове: что он уже может Pro, 10:11
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Бразильский суд начал расследование против Маска из-за X Технологии и медиа, 10:09
Власти Орска объявили эвакуацию жителей поселка Лесоторговый Общество, 10:09
Курс биткоина вырос до $70 тыс. Крипто, 10:06
Регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян. Инфографика Финансы, 10:00
В МИДе сообщили, что Россия не будет трогать здание посольства Украины Политика, 09:59
«Ведомости» узнали о планах «Озон фармацевтики» осенью провести IPO Инвестиции, 09:56
Власти сообщили о более 10 тыс. затопленных домов в Оренбургской области Общество, 09:54