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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель»

Гладков сообщил об атаке украинского дрона на «Газель» в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущуюся по дороге «Газель» между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, машина загорелась.

«В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось. Оперативные службы приступили к тушению», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам ракет и беспилотников. Накануне вечером в Белгороде объявляли ракетную опасность, она продлилась один час. По данным Минобороны России, над регионом было сбито 22 снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Фото:vvgladkov / Telegram
Позднее Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Также, по его словам, оказались повреждены 22 квартиры, семь частных домов, один хозяйственный субъект, 11 машин в Белгороде.
В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель»
В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель»

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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