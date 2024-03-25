В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель»
Украинский дрон-камикадзе атаковал движущуюся по дороге «Газель» между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, машина загорелась.
«В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось. Оперативные службы приступили к тушению», — написал он в телеграм-канале.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам ракет и беспилотников. Накануне вечером в Белгороде объявляли ракетную опасность, она продлилась один час. По данным Минобороны России, над регионом было сбито 22 снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire.
пострадали четыре человека. Также, по его словам, оказались повреждены 22 квартиры, семь частных домов, один хозяйственный субъект, 11 машин в Белгороде.
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