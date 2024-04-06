В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина».

Глава военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

В Одесской области и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.