В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прошли взрывы, сообщает «Страна.ua».
«Суспiльне Одесса» также пишет о взрыве. Перед этим издание сообщило о воздушной тревоге в Одесской области.
Кроме того, по данным «Страны», взрывы прозвучали в Очакове Николаевской области.
В ночь на 5 апреля в Одесской области также прогремели взрывы. Это произошло спустя около часа после объявления воздушной тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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