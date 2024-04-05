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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

«Страна»: в Одессе прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Одессе прошли взрывы, сообщает «Страна.ua».

«Суспiльне Одесса» также пишет о взрыве. Перед этим издание сообщило о воздушной тревоге в Одесской области.

Кроме того, по данным «Страны», взрывы прозвучали в Очакове Николаевской области.

В Одесской области прогремели взрывы
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В ночь на 5 апреля в Одесской области также прогремели взрывы. Это произошло спустя около часа после объявления воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе прогремели взрывы
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Одесса взрывы Украина Николаевская область
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