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Потоп в Орске ,  
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Власти сообщили об увеличении числа подтопленных домов в Оренбурге

Мэрия: за сутки число подтопленных домов и участков в Оренбурге увеличилось
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС
Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

Свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге, за сутки это число увеличилось на 231 и 188 соответственно, сообщили в администрации города.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

«Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплены 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений», — говорится в сообщении.

Из-за паводковых вод 45 СНТ отключены от электроснабжения, эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и школе № 11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля, добавили в администрации.

Уровень воды в Оренбурге приблизился к критической отметке на 16 см
Общество
Фото:ГУ МЧС по Оренбургской области

Уровень воды в Урале у Оренбурга к вечеру 7 апреля составил 864 см, увеличившись на 9 см с предыдущего дня. Опасный уровень — 930 см.

Уровень воды в реке Самара в Оренбургской области достиг опасной отметки и составил 930 см у поста Бузулук (примерно посередине между городами Оренбург и Самара).

В регионе 4 апреля ввели режим ЧС из-за половодья, спустя три дня ему придали федеральное значение.

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Теги
Оренбург Оренбургская область паводок потоп
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