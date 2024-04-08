Военные уничтожили обстреливавшего Белгородскую область «Вампира»

Российские военные группировки прикрытия госграницы уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой украинские военные обстреливали Белгородскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Удар был нанесен российской системой «Град».

Последний раз Минобороны сообщало о попытках атак украинских сил на Белгородскую область из РСЗО Vampire 6 апреля. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов над территорией региона.

Ранее на той же неделе, 1 апреля, ПВО сбили в Белгородской области 36 снарядов РСЗО Vampire: в 16:00 17 снарядов, а в 18:30 — еще 19 снарядов. После тех атак пострадали девять жителей региона.