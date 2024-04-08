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Военная операция на Украине ,  
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Военные уничтожили обстреливавшего Белгородскую область «Вампира»

Минобороны: уничтожена обстреливавшей Белгородскую область РСЗО Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные группировки прикрытия госграницы уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой украинские военные обстреливали Белгородскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Удар был нанесен российской системой «Град».

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Последний раз Минобороны сообщало о попытках атак украинских сил на Белгородскую область из РСЗО Vampire 6 апреля. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных снарядов над территорией региона.

Ранее на той же неделе, 1 апреля, ПВО сбили в Белгородской области 36 снарядов РСЗО Vampire: в 16:00 17 снарядов, а в 18:30 — еще 19 снарядов. После тех атак пострадали девять жителей региона.

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Теги
Минобороны Белгородская область РСЗО Военная операция на Украине
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