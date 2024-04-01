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Военная операция на Украине ,  
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Белгородская область второй раз за день подверглась атаке «Вампирами»

Минобороны: над Белгородской областью сбили еще 19 снарядов Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего за день Белгородскую область попытались атаковать 36 снарядами РСЗО Vampire. Первый раз Минобороны сообщило о перехвате 17 снарядов, второй раз — о перехвате 19
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Белгородскую область вновь попытались атаковать с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, над регионом были сбиты 19 таких снарядов, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Российские военные пресекли попытку атаки со стороны Украины около 18:30 мск, добавили в ведомстве.

В период с 18:30 до 19:30 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.

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Это уже вторая за сутки попытка атаки на регион с применением РСЗО Vampire. Первая была около 16:00, тогда силы ПВО сбили 17 таких снарядов.

После этого Гладков сообщил о девяти пострадавших. Кроме того, в Белгороде повреждены 13 квартир в восьми многоквартирных домах, три частных жилых домовладения, здание школы, три машины, одна из которых полностью сгорела. В Белгородском районе после атаки есть повреждения домов в поселках Дубовое, Новосадовый и Майский, а также в селе Таврово.

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Белгородская область Минобороны РСЗО ПВО
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