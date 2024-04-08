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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе»

Медведев назвал лидеров США и стран Европы соучастниками теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии являются соучастниками теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Накануне, 7 апреля, в эфире «Первого канала» показали кадры допроса четырех арестованных по подозрению в теракте. Они рассказали, что после атаки собирались ехать «в сторону Киева». Там, по словам задержанных, им обещали по 1 млн руб.

«Ну-ну, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявления террористов о том, что в Киеве им пообещали миллион рублей и что для того, чтобы попасть туда, они должны были пройти через брешь в российско-украинской границе, вам показалось недостаточным?» — написал Медведев в соцсети X.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По его мнению, «настоящими заказчиками» теракта является не ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»), а Украина.

«А соучастники этого убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер-министр Британии Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц и другие приспешники. Мы этого не забудем!» — заключил замглавы Совбеза.

Ранее Макрон назвал манипуляцией заявления российской стороны о причастности Франции к теракту в «Крокусе». Так он прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов». «Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — добавил Шойгу.

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — ответил французский лидер.

Теги
Дмитрий Медведев «Крокус Сити Холл» теракт Джо Байден Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Риши Сунак Украина
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