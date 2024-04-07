Над Брянской областью сбили пятый за день беспилотник

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее беспилотник сбили над Суземским районом области, сообщил Богомаз. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех дронов в регионе. Кроме того, под обстрел попало село Курковичи Стародубского муниципального округа.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. За 7 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.