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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пятый за день беспилотник

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили дрон над Трубчевским районом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее беспилотник сбили над Суземским районом области, сообщил Богомаз. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех дронов в регионе. Кроме того, под обстрел попало село Курковичи Стародубского муниципального округа.

Губернатор сообщил об обстреле села и сбитом дроне в Брянской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. За 7 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.

Над Брянской областью сбили пятый за день беспилотник
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Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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