Над Брянской областью сбили пятый за день беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.
Ранее беспилотник сбили над Суземским районом области, сообщил Богомаз. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех дронов в регионе. Кроме того, под обстрел попало село Курковичи Стародубского муниципального округа.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. За 7 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.
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