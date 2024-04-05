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Военная операция на Украине ,  
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Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка

Губернатор Богомаз: при обстреле брянского поселка Суземка пострадали трое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Административный центр Суземского района Брянской области — поселок Суземка — попал под обстрел, в результате пострадали три мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, все пострадавшие получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь, написал губернатор.

Кроме того, повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.

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Фото:Яндекс.Карты

Поселок Суземка расположен в 5,5 км от границы с Сумской областью Украины.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам с начала военной операции. Утром того же дня под обстрел попал поселок Теткино в Курской области, там пострадала женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка
Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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