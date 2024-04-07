Путин поручил МВД обеспечить правопорядок в регионах под угрозой паводка

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Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка и охрану имущества в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о Курганской и Тюменской областях, где уже началось подтопление или ожидается в ближайшие сутки.

Ранее президент поговорил по телефону с главами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Он поручил принять меры из-за возможной эвакуации, в частности призвать жителей заранее собрать вещи.

Накануне, 6 апреля, Шумков предупредил, что вода в Звериноголовское (село на юге региона) придет через два-три дня, а в Курган — через четыре дня.

Предупреждения появились на фоне ЧС федерального характера в Оренбуржье. Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской.