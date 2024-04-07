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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он призвал жителей быть бдительными и добавил, что средства ПВО привели в режим готовности для отражения возможной атаки.

Ранее воздушную опасность объявили в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Краснинском районе.

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Фото:gubernator_46 / Telegram

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, 5 и 6 апреля под обстрелы попадали села Теткино и Попово-Лежачи. Ранения получили два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницы.

В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников
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Теги
Персоны
беспилотники Курская область Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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