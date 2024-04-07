В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
Он призвал жителей быть бдительными и добавил, что средства ПВО привели в режим готовности для отражения возможной атаки.
Ранее воздушную опасность объявили в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Краснинском районе.
Курская область, как и другие российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
В частности, 5 и 6 апреля под обстрелы попадали села Теткино и Попово-Лежачи. Ранения получили два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницы.
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