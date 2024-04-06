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Военная операция на Украине ,  
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Один человек пострадал при обстреле курского села Теткино

Старовойт: один человек пострадал в Теткино после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Один человек пострадал в поселке Теткино Глушковского района Курской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, мужчину госпитализировали в районную больницу. «В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — уточнил Старовойт.

Также под обстрел попало село Попово-Лежачи, 13 домовладений и один автомобиль получили повреждения. Старовойт поблагодарил пожарных за тушение огня после обстрела и пообещал собственникам поврежденного имущества помощь в восстановлении и ремонте.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Поселок Теткино, граничащий с Сумской областью Украины, регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 5 апреля Старовойт сообщил, что в результате атаки жительница Теткино получила ранение. По словам губернатора, поселок обстреляли четыре раза за сутки.

Один человек пострадал при обстреле курского села Теткино
Один человек пострадал при обстреле курского села Теткино

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Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел Украина
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