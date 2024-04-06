Один человек пострадал при обстреле курского села Теткино
Один человек пострадал в поселке Теткино Глушковского района Курской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, мужчину госпитализировали в районную больницу. «В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — уточнил Старовойт.
Также под обстрел попало село Попово-Лежачи, 13 домовладений и один автомобиль получили повреждения. Старовойт поблагодарил пожарных за тушение огня после обстрела и пообещал собственникам поврежденного имущества помощь в восстановлении и ремонте.
Поселок Теткино, граничащий с Сумской областью Украины, регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 5 апреля Старовойт сообщил, что в результате атаки жительница Теткино получила ранение. По словам губернатора, поселок обстреляли четыре раза за сутки.
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