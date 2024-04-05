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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Теткино пострадала женщина

Губернатор Старовойт сообщил об одной раненой при обстреле курского Теткино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли курский поселок Теткино, одна женщина получила ранение, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, Теткино обстреляли четыре раза за сутки. Раненой оказывают необходимую помощь, добавил глава региона. Губернатор не уточнил, в каком состоянии она находится.

Старовойт также сообщил о двух прилетах в село Попово-Лежачи, вскоре там начнут подомовой обход.

В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области и граничит с Сумской областью Украины.

Населенный пункт регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ, в частности 31 марта местная жительница получила осколочное ранение. Позднее она скончалась в больнице.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность и опасность атаки дронов, срабатывают системы ПВО.

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Роман Старовойт Курская область ранение обстрел ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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