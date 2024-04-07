Посол России сообщил о прекращении контактов с Францией по терроризму

Алексей Мешков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Контакты между Москвой и Парижем в сфере борьбы с терроризмом были прерваны, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Недавно Франция прекратила все коммуникации в этой области», — сказал он. По словам Мешкова, французские власти создали особый механизм сотрудничества с иностранными посольствами в сфере безопасности, но российское представительство не было приглашено и проинформировано.

Он отметил, что несколько лет назад Россия поделилась с Францией своим опытом в обеспечении безопасности Олимпийских игр в Сочи. Посол добавил, что Москва могла бы поделиться с Парижем информацией о возможной угрозе, если бы располагала таковой, однако данные было бы «сложно передать», поскольку дипломаты до сих пор не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Жертвами нападения стали 145 человек, более 550 пострадали. После этого власти Франции решили повысить уровень террористической опасности до самого высокого.

Президент Эмманюэль Макрон предложил России укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом. Он также заявил, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», планировала подобные атаки и во Франции.

По данным МВД страны, с начала 2024 года полиция предотвратила три попытки теракта.