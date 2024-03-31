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Глава МВД Франции назвал число попыток терактов в стране с начала года

МВД Франции: с начала 2024 года в стране предотвратили три попытки терактов
Жеральд Дарманин
Жеральд Дарманин (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

С начала 2024 года полиция Франции предотвратила три попытки теракта, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин в эфире телеканала LCI, передает TF1 Info.

По его словам, раньше попытки нападений происходили каждые три месяца, но в последнее время темпы ускорились. Например, 5 января был арестован человек, который собирался напасть на синагогу. Позднее полиция задержала 14-летнего парня, который планировал совершить преступление в торговом центре Euralille. 5 марта был задержан человек, который должен был совершить нападение на церковь в Париже, рассказал Дарманин.

Он отметил, что нападение всегда может произойти, но Франция «очень хорошо оснащена для борьбы с террористической угрозой».

«Всего с начала года во Франции было предотвращено три теракта, с 2015 года — 74», — заключил глава МВД.

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24 марта власти Франции решили повысить уровень террористической опасности до самого высокого — чрезвычайная ситуация с риском терактов. Решение приняли на собрании Совета по обороне и национальной безопасности, которое созвал президент Эмманюэль Макрон.

Это произошло спустя два дня после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», куда ворвались вооруженные люди, открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным МЧС, погибли 144 человека, пострадал 551. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

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