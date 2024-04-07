 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — уточнил глава Липецкой области.

Введение режима воздушной опасности не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона, отметил Артамонов. Он призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

В Липецкой области подавили два беспилотника
Политика
Фото:Global Look Press

Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках дронов на регион со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 2 апреля в регионе также ввели режим воздушной опасности. После этого Артамонов сообщил о подавлении беспилотника самолетного типа в Становлянском районе.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Липецкая область Воздушная тревога беспилотники Украина
Материалы по теме
Липецкая полиция начала проверку после стрима из Грязей о теракте
Общество
Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Вильфанд объяснил появления паводка на Урале Общество, 16:17
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы Политика, 16:08
Посол России сообщил о прекращении контактов с Францией по терроризму Политика, 16:05
На ЗАЭС сообщили об атаке по куполу шестого энергоблока Политика, 15:59
ЦСКА разгромил «Факел» Спорт, 15:58
Как не навредить ребенку во время конфликтов в семье Pro, 15:58
В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 15:57
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Израиль объявил о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа Политика, 15:50
Sun узнала об увольнении талисмана английского клуба за флирт с фанатками Спорт, 15:40
В Липецкой области подавили беспилотник Политика, 15:31
В Гагре россиянка сорвалась со смотровой площадки Общество, 15:29
В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут Политика, 15:22
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 15:14
Путин поручил подготовить жителей двух регионов к возможной эвакуации Политика, 15:07