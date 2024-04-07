В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — уточнил глава Липецкой области.
Введение режима воздушной опасности не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона, отметил Артамонов. Он призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.
Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках дронов на регион со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 2 апреля в регионе также ввели режим воздушной опасности. После этого Артамонов сообщил о подавлении беспилотника самолетного типа в Становлянском районе.
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