В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — уточнил глава Липецкой области.

Введение режима воздушной опасности не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона, отметил Артамонов. Он призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках дронов на регион со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 2 апреля в регионе также ввели режим воздушной опасности. После этого Артамонов сообщил о подавлении беспилотника самолетного типа в Становлянском районе.