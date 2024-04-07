Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске
В районах подтоплений в Орске следует временно запретить продажу алкоголя и не допустить рост цен на продукты, заявил глава МЧС Александр Куренков.
«Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя», — сказал Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (цитата по ТАСС).
Как уточнили в МЧС, Куренков проконтролировал работу по оказанию помощи населению, пострадавшему от паводков. Он поручил наращивать группировку спасателей и необходимой техники в наиболее сложные районы. В Орске такими он охарактеризовал Ленинский район и микрорайон Старый город.
Из-за потопа в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера. По словам министра, в Орске сложилась критическая ситуация с наводнением, в результате подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.
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