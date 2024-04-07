 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В районах подтоплений в Орске следует временно запретить продажу алкоголя и не допустить рост цен на продукты, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя», — сказал Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (цитата по ТАСС).

МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
Общество

Как уточнили в МЧС, Куренков проконтролировал работу по оказанию помощи населению, пострадавшему от паводков. Он поручил наращивать группировку спасателей и необходимой техники в наиболее сложные районы. В Орске такими он охарактеризовал Ленинский район и микрорайон Старый город.

Из-за потопа в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера. По словам министра, в Орске сложилась критическая ситуация с наводнением, в результате подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Александр Куренков МЧС Оренбургская область город Орск паводки
Материалы по теме
В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС
Общество
Власти Оренбургской области опровергли данные о 66 пострадавших в Орске
Общество
В Оренбурге из-за подъема воды частично ограничили движение автомобилей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены Общество, 13:15
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд Общество, 13:03
Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании Спорт, 12:58
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске Общество, 12:50
Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления 6,6 тыс. домов. Видео Общество, 12:44
В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС Общество, 12:32
Большунов проиграл Коростелеву и Червоткину в масс-старте на Кубке России Спорт, 12:30
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка Бизнес, 12:25
В Оренбуржье из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера Общество, 12:23
В Харькове прогремели два взрыва Политика, 12:13
Лавров посетит Китай и проведет переговоры с Ван И по «горячим темам» Политика, 12:07
Разработчик сообщил о поражении Storm Shadow с помощью морского «Панциря» Политика, 12:02
Ферстаппен в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии «Формулы-1» Спорт, 12:02
Судью НХЛ унесли на носилках после столкновения с одноклубником Кучерова Спорт, 11:35