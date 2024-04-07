Кулеба заявил об уничтожении позиций ВСУ российскими авиабомбами

Российские авиабомбы уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

«[Украинские военнослужащие] подвергаются массированным и, я бы сказал, даже рутинным атакам с помощью управляемых авиабомб, которые уничтожают наши позиции», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что от такого типа бомб «невозможно скрыться», а единственный способ противодействовать им — сбить самолет, с которого их сбрасывают. По словам Кулебы, ситуацию могли бы исправить истребители F-16, но Украина получит их не раньше середины лета.

В марте CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов сообщил, что авиабомба ФАБ-1500, которую якобы массово применяют российские военные, «уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии боевого соприкосновения».

Как уточнил журнал Bild, российская армия использовала авиабомбы ФАБ-500 в боях за Авдеевку, успешно уничтожая позиции ВСУ.

ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг. Минобороны сообщало о применении таких бомб в варианте с оснащением универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.