ТАСС: на ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» завели дело

ТАСС узнал о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе»

Ответственный за пожарную безопасность, а также начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами дела о халатности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по ст. 293 УК — халатность. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами, уточнили в правоохранительных органах.

В конце марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе».

Потерпевшие после теракта рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

Источник РБК, работавший на месте тушения, также рассказывал, что сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтверждал другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть.