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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В МИД Армении рассказали, почему им не удается заключить мир с Баку

В МИД Армении назвали препятствия для достижения мира с Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном не удается заключить из-за заблокированной инфраструктуры и нежелания Баку взаимно признать территориальную целостность. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, пишет портал «Новости Армении».

Он отметил, что Армения и Азербайджан обладают «исторической возможностью» добиться мира на Южном Кавказе.

«Мы уже достигли ряда взаимных договоренностей на переговорах по подписанию мирного договора, но, к сожалению, есть два основных вопроса, по которым взгляды сторон пока далеки друг от друга», — сказал Мирзоян.

Первый касается взаимного признания территориальной целостности и процесса дальнейшей делимитации. Второй ключевой момент — это разблокирование инфраструктуры, уточнил глава МИД.

Министр также выразил надежду, что в ближайшее время странам удастся добиться большего понимания.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой войны, требуя от Еревана передать ему четыре села. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

5 апреля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. По данным Еревана, вооруженные силы Азербайджана в 17:05 (16:05 мск) и 17:30 (16:30 мск) открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям.

Баку заявил, что Армения ударила по силам Азербайджана около 17:25 (16:25 мск) с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района.

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Теги
Азербайджан Армения МИД мирный договор
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