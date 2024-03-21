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Технологии и медиа ,  
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Запуск совместного российского-американского экипажа на МКС. Трансляция

На МКС запускают космический корабль «Союз МС-25». На его борту россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская проведут на орбите 12 суток, а потом вернутся на землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О'Хара. Трейси Дайсон вернется позднее — с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».

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Теги
Союз МС-25 МКС ракета запуск
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