Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 тыс. человек
Землетрясение, произошедшее рядом с Нью-Йорком, ощутили по крайней мере 263 тыс. человек, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным службы, слабые толчки почувствовали 25 293 жителя, умеренные — 211 тыс. и сильные — 11 тыс. Еще 17 261 человека ощутили легкие последствия землетрясения.
Как сообщил телеканал CBS News, землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерси 5 апреля, в 64 км к западу от Нью-Йорка. Колебания магнитудой 4,8 начались в 7 км к северу от станции Уайтхаус. По шкале интенсивности землетрясение достигло уровня VI, ему присвоили «желтый» уровень опасности. По данным ABC, подземные толчки затронули весь северо-восток страны «от Филадельфии до Нью-Джерси, от Нью-Йорка до Коннектикута».
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что власти оценивают последствия и возможный ущерб от землетрясения.
В ночь на 6 апреля на севере Нью-Джерси произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,0. Толчки зафиксировали в 7 км от Гладстона, который находится неподалеку от Нью-Йорка. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что землетрясение нанесло лишь «незначительный ущерб» объектам на территории штата.
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