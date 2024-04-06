 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 тыс. человек

Более 263 тыс. человек почувствовали землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси

Землетрясение, произошедшее рядом с Нью-Йорком, ощутили по крайней мере 263 тыс. человек, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, слабые толчки почувствовали 25 293 жителя, умеренные — 211 тыс. и сильные — 11 тыс. Еще 17 261 человека ощутили легкие последствия землетрясения.

Власти Нью-Йорка сообщили об отсутствии пострадавших при землетрясении
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Как сообщил телеканал CBS News, землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерси 5 апреля, в 64 км к западу от Нью-Йорка. Колебания магнитудой 4,8 начались в 7 км к северу от станции Уайтхаус. По шкале интенсивности землетрясение достигло уровня VI, ему присвоили «желтый» уровень опасности. По данным ABC, подземные толчки затронули весь северо-восток страны «от Филадельфии до Нью-Джерси, от Нью-Йорка до Коннектикута».

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что власти оценивают последствия и возможный ущерб от землетрясения.

В ночь на 6 апреля на севере Нью-Джерси произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,0. Толчки зафиксировали в 7 км от Гладстона, который находится неподалеку от Нью-Йорка. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что землетрясение нанесло лишь «незначительный ущерб» объектам на территории штата.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Теги
Нью-Джерси землетрясение США Нью-Йорк
Материалы по теме
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения
Общество
В консульстве России прошла эвакуация из-за землетрясения в Нью-Йорке
Общество
У побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Репортаж РБК с улиц Владимира, где рос главком ВСУ Александр Сырский Общество, 09:42
NYT сообщила о повышенной боеготовности военных США, Израиля и Ирана Политика, 09:37
Дивидендный календарь — 2024: 11 российских компаний объявили выплаты Инвестиции, 09:33
Старейшее дерби России и безвыигрышная серия «Локо». Интриги тура РПЛ Спорт, 09:31
Чемпионы рынка с доходностью до 250%: 10 лучших акций первого квартала Инвестиции, 09:00
Эксперты ВШЭ оценили, что россияне делают с ненужными вещами Экономика, 09:00
Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 тыс. человек Общество, 08:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Власти сообщили о подтоплении более 2,5 тыс. домов в Оренбургской области Общество, 08:13
Потерпевшие рассказали о не сработавшей системе пожаротушения в «Крокусе» Общество, 08:00
Мексика остановила дипотношения с Эквадором после штурма посольства Политика, 07:59
Польские военные подняли в небо военную авиацию из-за действий России Политика, 07:48
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области Политика, 07:33
При обстреле Белгорода повреждения получили 12 домов и спорткомплекс Политика, 07:24
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на рельсах Общество, 07:15