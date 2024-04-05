Власти Нью-Йорка сообщили об отсутствии пострадавших при землетрясении

Губернатор: в результате землетрясения в Нью-Йорке никто не пострадал

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Информация о повреждениях или пострадавших после землетрясения в Нью-Йорке пока не поступала. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хочул в соцсети Х.

Она поручила проверить мосты, дороги, линии электропередачи, железные дороги, плотины и другую «потенциально уязвимую инфраструктуру», чтобы убедиться в отсутствии разрушений. Хочул добавила, что власти готовятся к возможным афтершокам.

По словам губернатора, поезда на железной дороге ходят по обычному расписанию. Однако международные аэропорты имени Джона Кеннеди и Ньюарк приостановили свою работу. Аэропорт Ла-Гуардия работает в штатном режиме.

В пятницу, 5 апреля, рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всему городу. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в районе Ливан в штате Нью-Джерси, примерно в 50 милях (80 км) к западу от Манхэттена.

Жители Манхэттена сообщили, что из-за подземных толчков тряслись здания, передает The New York Times. Землетрясение на несколько секунд прервало заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

Отдел транспорта Департамента полиции сообщил, что в системе метро Нью-Йорка не выявили структурных повреждений, сбоев в движении поездов не было. Глава департамента образования Дэвид Бэнкс заявил, что ученики в государственных школах находятся в безопасности, родителям не нужно забирать их домой раньше обычного.