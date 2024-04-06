В Нью-Джерси зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,0

На севере штата Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила Геологическая служба США.

Толчки зафиксировали в семи километрах от Гладстона, который располагается недалеко от Нью-Йорка.

Несколькими часами ранее в Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, эпицентр которого находился примерно в 80 км к западу от Манхэттена.

Подземные толчки, по информации Bloomberg, также ощущались на Лонг-Айленде и в долине Гудзона в Нью-Йорке.

После этого власти сообщили о приостановке работы расположенных в Нью-Йорке международных аэропортов имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе в результате землетрясения могли быть затронуты объекты воздушного движения.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что землетрясение нанесло лишь «незначительный ущерб» объектам на территории штата. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также сообщил, что серьезные проблемы с безопасностью жителей или инфраструктурой зафиксированы не были.