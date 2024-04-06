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В Пентагоне заявили о контактах с Россией по противоспутниковому оружию

Пентагон: США поддерживают контакты с Россией по противоспутниковому средству

США следят за разработкой «противоспутникового средства» в России и поддерживают связь с Москвой по этому вопросу, сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона.

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие (противоспутникового средства. — РБК), в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», — сказал он.

В феврале в Белом доме заявили, что разработка Москвой противоспутниковых средств представляет угрозу нацбезопасности США. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби отметил тогда, что не может вдаваться в детали. По его словам, эти средства в России пока не развернуты. CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон предполагает разработку Москвой ядерного космического оружия, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите.

Президент США Джо Байден, как рассказал Кирби, после ознакомления с данными о российских разработках распорядился, чтобы его администрация по дипломатическим каналам вступила в прямой диалог с Россией. В Белом доме сообщили, что Вашингтон уже связался с Москвой, но пока еще не наметил конкретных переговоров.

Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном по противоспутниковому оружию в случае наличия такой инициативы. При этом пресс-секретарь отметил, что США не обращались к России по этому вопросу.

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Пентагон США Россия спутники космос
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