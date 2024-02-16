В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию

Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию

США не обращались к России по вопросу разработки противоспутникового оружия, Москва готова к взаимодействию, заявили в Кремле. Ранее президент Джо Байден распорядился о прямом диалоге с российской стороной

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

США не обращались к России по вопросу противоспутникового оружия, Москва готова к совместной работе с Вашингтоном в случае наличия такой инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент США Джо Байден распорядился о вступлении в прямой диалог с Россией после ознакомления с планами ее разработок противоспутниковых средств. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он утверждал, что Вашингтон уже связался с Москвой, но конкретные переговоры пока не ведутся.

Представитель Кремля добавил, что пока соответствующих обращений не поступало.

Ранее ABC CNN сообщали о полученных сведениях разведкой США о планах России разместить ядерное оружие в космосе для возможного его применения против спутников. Источники изданий отмечали, что этот вопрос обсуждался 15 февраля в конгрессе США, где расценили подобную информацию как «серьезную угрозу национальной безопасности». 16 февраля в Пентагоне анонсировали переход к почти еженедельному выводу на орбиту групп спутников, меньших по размеру, а также недорогих и устойчивых.

В Кремле ранее называли эти сообщения уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине.