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Политика ,  
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Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию

В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию
США не обращались к России по вопросу разработки противоспутникового оружия, Москва готова к взаимодействию, заявили в Кремле. Ранее президент Джо Байден распорядился о прямом диалоге с российской стороной
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

США не обращались к России по вопросу противоспутникового оружия, Москва готова к совместной работе с Вашингтоном в случае наличия такой инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент США Джо Байден распорядился о вступлении в прямой диалог с Россией после ознакомления с планами ее разработок противоспутниковых средств. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Он утверждал, что Вашингтон уже связался с Москвой, но конкретные переговоры пока не ведутся.

Представитель Кремля добавил, что пока соответствующих обращений не поступало.

Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе
Политика
Джон Кирби
Ранее ABC, Washington Post и CNN сообщали о полученных сведениях разведкой США о планах России разместить ядерное оружие в космосе для возможного его применения против спутников. Источники изданий отмечали, что этот вопрос обсуждался 15 февраля в конгрессе США, где расценили подобную информацию как «серьезную угрозу национальной безопасности». 16 февраля в Пентагоне анонсировали переход к почти еженедельному выводу на орбиту групп спутников, меньших по размеру, а также недорогих и устойчивых.

В Кремле ранее называли эти сообщения уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине.

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Юлия Овчинникова
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