Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Накануне, 5 апреля, Синегубов шесть раз писал о взрывах в Харьковской области.

Взрывы в Харькове также раздавались ночью и днем 4 апреля. После этого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов», расположенная в городе, потеряла доступ к внешнему электроснабжению.

В начале апреля Терехов сообщил, что у властей есть план эвакуации местных жителей. Мэр подчеркнул, что на данный момент в нем нет необходимости. По его словам, «никакой паники в городе нет».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 5 апреля военное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю было нанесено 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.