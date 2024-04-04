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В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Он призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

Перед взрывами в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. УНИАН пишет, что в городе раздаются взрывы в третий раз за сутки.

В настоящее время воздушная тревога также объявлена в Полтавской и Сумской областях и Никопольском районе Днепропетровской области.

Власти Харькова регулярно сообщают о взрывах в городе. В частности, несколько взрывов прогремело в ночь на 4 апреля. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.

3 апреля мэр Харькова сообщил, что у властей есть план эвакуации местных жителей. Терехов подчеркнул, что на данный момент в нем нет необходимости. Мэр отметил, что «никакой паники в городе нет».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.