В Харькове оказалась обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

Научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла доступ к внешнему электроснабжению, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Установка была обесточена в 8:30 по местному времени (совпадает с московским). В госинспекции отметили, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме.

«Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», — рассказали в ведомстве и уточнили, что к работе привлечены аварийные дизельные генераторы.

«Источник нейтронов» занимается проведением научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также производством радиоизотопов для медицинских целей.

Ночью и днем 4 апреля в Харькове раздавались взрывы.

С начала российской военной операции украинские власти неоднократно сообщали о повреждении «Источника нейтронов». В июне 2022 года на установке были повреждены системы внешнего энергоснабжения и охлаждения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.