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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове оказалась обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

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Военная операция на Украине
Вид на Харьков
Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

Научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла доступ к внешнему электроснабжению, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Установка была обесточена в 8:30 по местному времени (совпадает с московским). В госинспекции отметили, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме.

«Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», — рассказали в ведомстве и уточнили, что к работе привлечены аварийные дизельные генераторы.

«Источник нейтронов» занимается проведением научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также производством радиоизотопов для медицинских целей.

В Харькове прогремели взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ночью и днем 4 апреля в Харькове раздавались взрывы.

С начала российской военной операции украинские власти неоднократно сообщали о повреждении «Источника нейтронов». В июне 2022 года на установке были повреждены системы внешнего энергоснабжения и охлаждения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
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