Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший дрон

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Упавший беспилотник нашли около нефтебазы «Новоселки» в Подольском городском округе Московской области 4 апреля, сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Неподалеку от базы нашли крупные фрагменты ударного дрона самолетного типа, уточнил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

Об обнаружении дрона в окрестностях нефтебазы сообщает и телеграм-канал Baza. По его информации, беспилотник обнаружили в поле в 150 м от объекта. У дрона было оторвано крыло, пишет канал.

В управлении МЧС по Московской области РБК сообщили, что такая информация не поступала. В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что уточняют информацию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

Нефтебаза «Новоселки» отпускает дизтопливо, которое поступает туда через магистральный трубопровод ОАО «Транснефтепродукт» с Нижегородского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Кстово. Объект расположен в деревне Гривно и входит в ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». На базе осуществляются прием, хранение и налив в автоцистерны нефтепродуктов.

Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Установленная мощность завода по переработке нефти составляет 17 млн т в год. НПЗ выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, в том числе автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины.

Завод в Кстово входит в состав ЛУКОЙЛа. В декабре 2023 года компания сообщила об «инциденте» на технологической установке, там начался пожар. В феврале того же года на предприятии также возник пожар. МЧС сообщило, что огонь потушили на площади 10 кв. м. На предприятии заявили о задымлении на установке коксования. Прокуратура тогда начала проверку.